Truffe auto usate online: raccomandazioni finali

L'ultimo capitolo della guida di SicurAUTO.it per difendersi dalle truffe delle auto usate online riguarda le raccomandazioni finali

Concludiamo la nostra guida antitruffa sulla compravendita online di auto usate con alcune raccomandazioni finali. Come abbiamo visto, chi lavora nel settore con professionalità ha tutto l’interesse a riconoscere i truffatori e a a prevenire i comportamenti truffaldini, ma purtroppo non è facile controllare tutto. È importante, quindi, che ognuno di noi adotti il sistema del ‘chi fa da sé, fa per tre’ imparando a effettuare da soli tutte le verifiche necessarie. Interpellando per esempio tutte le sedi istituzionali o gli uffici (anagrafe comunali, Motorizzazione Civile, ACI-PRA, istituti bancari, ecc.) che potrebbero aiutarci a riconoscere un venditore o un acquirente malintenzionato.

In particolar modo bisogna fare attenzione a:

– documenti contraffatti che il truffatore esibirà o invierà in copia (carte di identità, lettere istituzionali di banche o agenzie governative, libretti di circolazione, etc);

– strumenti di contatto utilizzati (siti internet e/o numeri di telefono di agenzie di trasporti o di intermediari);

– richieste di pagamento anticipato (bonifici o depositi presso agenzie terze);

– documenti dell’automobile che intendiamo acquistare (controllare l’immatricolazione estera, il numero di telaio sul contratto e sulla fattura che devono coincidere con quelli punzonati all’interno del vano motore).

Prima di concludere ogni fase della compravendita, cercate di assicurarvi, per quanto possibile, della trasparenza, della correttezza e della serietà dell’interlocutore.

Se state cercando un’auto usata e volete sapere con precisione cosa controllare per evitare fregature, vi rimandiamo ai precedenti capitoli della nostra guida all’acquisto di auto usate.

