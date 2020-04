Ecco la Guida Antitruffa di SicurAUTO.it: scopriamo come fare per vendere o comprare auto usate online in tutta sicurezza

Come è noto, la crisi economica dell’ultimo decennio (e non c’era ancora il coronavirus…) ha spinto gli utenti a comprare sempre più auto usate, grazie anche alla crescente qualità dei veicoli a disposizione. I numeri parlano chiaro e dimostrano che la compravendita di vetture di seconda mano è quanto mai in voga: in Italia, da gennaio a dicembre 2019 sono stati registrati poco meno di 4,2 milioni passaggi di proprietà di auto usate (dati del MIT), anche se questo numero comprende le cosiddette ‘mini-volture’, cioè quei passaggi a tariffa ridotta che concessionari e salonisti utilizzano per intestarsi le auto ricevute in permuta dai clienti. In un mercato di queste dimensioni, stanno aumentando anche le compravendite tramite internet e, con esse, purtroppo anche le truffe legate a questo moderno business.

GUARDARSI DALLE TRUFFE ONLINE SENZA DEMONIZZARE L’E-COMMERCE

Prendendo spunto dalle numerosissime segnalazioni di frode pervenute negli anni passati sul nostro forum, SicurAUTO.it ha deciso di aiutare i propri lettori e gli utenti dei principali siti di compravendita auto usate, creando una vera e propria guida anti-truffa. Il nostro intento non è ovviamente quello di scoraggiare il ricorso all’e-commerce, che riteniamo uno strumento molto valido. Ma di fornire un sintetico manuale per insegnare ai lettori come muoversi evitando di cadere vittime dei ‘furbetti’, non solo quelli di quartiere, ma anche quelli internazionali, che fiutano la possibilità di ingannare gli ignari acquirenti (o anche i venditori privati) che decidono di affidarsi al web per concludere l’affare.

DESCRIZIONE DI CASI REALI

Questo manuale, partendo da casi reali accaduti di recente, vuole dimostrare come sia possibile cadere con facilità nelle trappole dei truffatori. E non solo quando si acquista un’auto, ma, forse ancor più facilmente, anche quando si vuole venderla. Questo accade perché di norma si è portati a essere più diffidenti solo nel caso di un acquisto, per evitare il classico ‘bidone’. Le testimonianze giunte sul nostro forum e su Facebook sono la prova più evidente della inconsapevole debolezza delle difese di chi vende, e non solo di chi compra. Quindi, suddivideremo i nostri consigli in due macro aree: una dedicata all’acquisto di un’auto usata, l’altra alla sua vendita. I consigli sono volutamente ‘lunghi’ per evitare che l’argomento venga trattato con superficialità. Riteniamo, infatti, che di fronte a una transazione economicamente elevata, come quella di un’auto, il lettore debba trovare il tempo di leggere con attenzione tutti i casi di truffa in cui potrebbe cadere.

Approfonditela nostra Guida antitruffa per la compravendita di auto online selezionando i vari capitoli:

1) Guida Antitruffa | Come muoversi per vendere o comprare auto usate (Home)

2) Vendita auto usata online: le truffe da evitare

3) Acquisto auto usata online: le truffe da evitare

4) Raccomandazioni finali contro le truffe