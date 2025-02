Honda – Nissan, fusione a rischio: perché l’affare sta per saltare?

Il progetto di fusione tra Honda e Nissan, che avrebbe dovuto creare il terzo gruppo automobilistico mondiale, è fortemente a rischio. Autorevoli fonti giapponesi, riprese dalle più importanti agenzie di stampa internazionali, riportano infatti che l’accordo sarebbe sul punto di saltare per varie ragioni, la più importante riguarderebbe l’assetto della futura società che, rispetto alle previsioni iniziali di una fusione alla pari, vedrebbe invece Honda assumere un ruolo predominante e Nissan quello di sussidiaria. Ipotesi ritenuta inaccettabile dai vertici della casa di Yokohama.

IL PROGETTO DI FUSIONE HONDA – NISSAN

Annunciato lo scorso dicembre tra la sorpresa generale, il progetto di fusione tra Honda e Nissan, che avrebbe dovuto coinvolgere anche Mitsubishi (nel frattempo sfilatasi, anche se non ufficialmente), era nato con lo scopo di ridisegnare gli equilibri globali dell’industria automobilistica, creando un gruppo interamente giapponese capace di vincere la sfida della transizione energetica e di concorrere alla pari, o quasi, con i giganti cinesi e americani. Da parte di Nissan c’era l’incentivo ulteriore di essere soccorsa mentre si trova nel pieno di una fase di grave difficoltà.

HONDA – NISSAN: FUSIONE IN BILICO

Tutto però sembrerebbe naufragato, anche se mancano conferme ufficiali e dai quartier generali delle due società minimizzano parlando di normali dinamiche all’interno di trattative complesse (ricordiamo che in ballo c’è pure Renault, tuttora maggiore azionista di Nissan). Sta di fatto che i rumors raccolti da diverse testate nipponiche come Nikkei e Asahi Shimbun, nonché dalle agenzie Bloomberg e Reuters, danno la fusione appesa a un filo con Nissan pronta ad abbandonare il tavolo delle trattative, in disaccordo su alcuni termini dell’operazione e su specifiche richieste della controparte Honda. Ma quali sarebbero le principali ragioni della rottura?

PERCHÉ L’AFFARE STA PER SALTARE?

Il primo motivo sarebbe legato alle forti differenze tra le due aziende, in particolare in termini di dimensioni (ma se ne sono accorti adesso?). Attualmente la capitalizzazione di Borsa di Honda è cinque volte quella di Nissan, e questo divario avrebbe determinato i primi disaccordi sulla valutazione da assegnare alle singole aziende e quindi sulla definizione del concambio azionario.

Honda avrebbe poi espresso crescenti timori sui progressi del piano di ristrutturazione di Nissan, che mira a ridurre l’organico di circa 9.000 unità e a ridurre del 20% la capacità produttiva globale.

Infine, terzo e principale motivo, il protocollo d’intesa firmato a dicembre prevedeva espressamente una fusione alla pari da realizzarsi tramite la costituzione di una holding di controllo per entrambe le aziende. Ma nelle settimane successive Honda avrebbe cambiato idea sull’assetto della nuova società, proponendo al management del competitor di accettare una posizione subalterna nell’operazione. In pratica, non sarebbe più una fusione ma un’acquisizione, con Nissan che diventerebbe una sussidiaria di Honda. Elemento che avrebbe generato una forte ostilità in casa Nissan, al punto da alimentare il proposito di accantonare il progetto. Ma anche Honda, senza la possibilità di avere il controllo della nuova società, non avrebbe più l’interesse a continuare.